Baroni: «Vogliamo la prima vittoria in casa. La Fiorentina ha una classifica non veritiera…». Le parole del tecnico giallorosso

Marco Baroni ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro la Fiorentina. Ecco le parole del tecnico del Lecce:

«Che partita sarà per me? Posso solo ringraziare la società che mi ha fatto esordire in A e di mettere in pratica poi quella che è stata la mia carriera. Ma questo è il passato, ora c’è una partita importante, contro una squadra forte e che ha una classifica non veritiera. Vogliamo la prima vittoria in casa, abbiamo bisogno di punti e ci serve il successo avanti ai nostri tifosi. Servirà dedizione e voglia di andare sul pallone, hanno grande identità»