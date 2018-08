Juve basso profilo, pure Barzagli rallenta: «Champions? Ci proveremo come sempre»

Andrea Barzagli non si scopre troppo: anche il difensore della Juventus non lancia proclami in vista della prossima Champions League

Non è il primo a frenare gli entusiasmi dopo l’approdo di Cristiano Ronaldo: le parole di Andrea Barzagli fanno seguito di non troppi giorni a quelle di Wojciech Szczesny e del mister Massimiliano Allegri. La sostanza, bene o male, è sempre la stessa: con l’acquisto di CR7 in molti vedono i bianconeri come pretendente di prim’ordine alla Champions League, ma nel calcio fare calcoli matematici è pressoché impossibile, soprattutto d’estate. L’esperto difensore bianconero questo lo sa e ci tiene a rimarcarlo. «A poco a poco stiamo conoscendo i nuovi giocatori in rosa: la prossima sarà una stagione difficile, come tutte le altre del resto. Speriamo di raggiungere i nostri obiettivi», le parole di Barzagli ai microfoni di Sky Sport a poche ore dall’amichevole di stasera negli USA, quando in Italia sarà notte, contro la rappresentativa MLS All Stars.

«Chiaramente avremo bisogno di sacrificio e voglia di vincere, perché solo in campo dovremo dimostrare di avere la squadra più forte degli ultimi anni – ha continuato Barzagli – . In Champions League negli ultimi due o tre anni la nostra consapevolezza è decisamente aumentata: ci proveremo, come abbiamo sempre fatto negli ultimi anni del resto». Anche il difensore juventino, insomma, continua sulla falsa riga di compagni e società: nessun proclamo nonostante l’imponente campagna di mercato bianconera. Prosegue la politica dei piccoli passi.