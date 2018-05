Il centrocampista del Torino, Daniele Baselli, potrebbe lasciare il club granata a fine stagione. Il calciatore nel mirino del Milan

Massimiliano Mirabelli e Beppe Riso hanno avuto quest’oggi un incontro a Casa Milan. Una classica visita di cortesia ma in tempi oramai di mercato, il passaggio del procuratore non può passare inosservato. Secondo Sky Sport infatti è probabile che tra i due ci siano state delle chiacchierate di mercato. Sono tanti gli assistiti del procuratore che sono passati sotto Milanello: Andrea Petagna, Bryan Cristante, Mattia Valoti, Matteo Pessina e tanti altri. Un altro potrebbe passare nel prossimo futuro: Daniele Baselli.

Il centrocampista del Torino è un obiettivo del Milan. Il calciatore piace da tempo ai rossoneri e potrebbe compiere un ulteriore salto di qualità. Il Milan lo segue, valuta e potrebbe presto presentare un’offerta al Torino. I due si erano già incontrati nel mercato di invernale per provare a portare Jankto a Milanello e non è escluso che un nuovo contatto per il centrocampista dell’Udinese. Il Milan è alla ricerca di un nuovo centrocampista e potrebbe pescare nella scuderia di Beppe Riso. Il Milan, che vorrebbe tentare il Toro per il bomber Andrea Belotti, potrebbe anche piazzare un doppio colpo granata.