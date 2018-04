La mancata espulsione di Miralem Pjanic ha scatenato un vero e proprio polverone sui social

Si sa, i social network, quando si tratta di partite di calcio, diventano l’equivalente virtuale dei bar dove un tempo ci si riuniva per commentare quanto accaduto la domenica. Adesso basta andare su Twitter, scegliere il trend topic e si può discutere ed argomentare per ore. Il cartellino rosso non concesso da Daniele Orsato a Miralem Pjanic, per l’intervento scomposto del centrocampista bosniaco ai danni di Rafinha, ha fatto tornare in mente l’espulsione di Baselli in Juventus-Torino. Falli praticamente identici, ma difformità di giudizio.

Ci s’interroga dunque sul perchè ad uno sia costato caro questo intervento scomposto ed all’altro no. Ma c’è un equivoco di fondo in questa situazione: il nome del direttore arbitrale. Qualcuno ha twittato, parlando di Orsato, ma in realtà il direttore di gara di Juventus-Torino, terminata 4-0 per i padroni di casa, era Giacomelli. In questo marasma generale contro Orsato, dal fratello che cambia il nome su Facebook ad Allegri che si complimenta con Paolo Tagliavento, quarto uomo del match, per l’operato arbitrale, ecco un altro bel motivo di discussione. Nel mare del web, Orsato deve far fronte ad onde non poco minacciose.

Orsato ieri, Orsato oggi. #TorinoJuve ed #InterJuve. Baselli ammonito (ed espulso), Pjanic no. Con questo è tutto, a voi la linea. https://t.co/9N2g9sO9Uh — Matteo Pedrosi (@MatteoPedrosi) April 28, 2018