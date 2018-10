Il Milan, dopo Paquetà, pensa al prossimo colpo. I rossoneri hanno messo nel mirino Daniele Baselli del Torino

Daniele Baselli, centrocampista del Torino, è sempre stato in orbita Milan. Il centrocampista classe ’92 ex Atalanta è apprezzato dall’attuale dirigenza rossonera e aveva ricevuto ottimi apprezzamenti anche da quella vecchia. Insomma, certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Il mediano italiano, autore di 2 gol tra Coppa Italia e campionato, potrebbe fare le valigie a gennaio. L’intenzione del Milan, dopo l’affare Paquetà, è quella di continuare a rinforzare la squadra con elementi di qualità e Baselli potrebbe essere il giusto rinforzo per il centrocampo di Gattuso.

Il calciatore del Toro potrebbe far rifiatare Bonaventura e potrebbe giocare in Europa League. Il Milan, dopo i 35 milioni di euro investiti per il brasiliano Paquetà, potrebbe pensare a un nuovo investimento in mezzo al campo. Il granata potrebbe andare via, non direbbe di no ai rossoneri. Secondo le ultime indiscrezioni non c’è ancora l’accordo tra le parti e non esiste una vera e propria trattativa ma il club rossonero, con Leonardo e Maldini in prima fila, potrebbe avviare, a breve, i primi contatti con l’agente del giocatore e con il presidente del Toro, Urbano Cairo.