Bastoni Barcellona, bomba dalla Spagna: il difensore ha preso una decisione per il suo futuro! Ecco cosa pensa sull’addio all’Inter

Bastoni Barcellona, dalla Spagna rilanciano che il difensore dell’Inter ha preso questa decisione per il suo futuro in estate

Il futuro di Alessandro Bastoni potrebbe clamorosamente allontanarsi dall’Italia. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, il difensore dell’Inter e della Nazionale azzurra sarebbe finito in cima alla lista dei desideri del club catalano in vista della prossima finestra estiva. Una situazione di mercato che si intreccia con un momento personale particolarmente delicato per il giocatore.

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Le indiscrezioni dalla Spagna: la spinta verso i blaugrana

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il centrale difensivo “desidera ardentemente giocare per il Barcellona“. L’ex Atalanta è attualmente al centro delle critiche a causa della simulazione nel derby d’Italia contro la Juventus e per l’espulsione subita nella sfida tra Bosnia e Italia. Nonostante manchi ancora un accordo ufficiale con il club spagnolo, la testata iberica assicura: “Bastoni sa che lasciare la Serie A è la scelta migliore per lui ora che ha l’opportunità al Barça. Giocare per i blaugrana lo motiva moltissimo, soprattutto al fianco di Lamine Yamal , che considera il futuro del calcio mondiale. Da professionista, darà tutto per l’Inter fino alla fine della stagione, ma il chiaro interesse del club catalano aggiunge ulteriore pressione alla sua vita quotidiana“. L’entourage del giocatore riterrebbe che questo sia il momento ideale per accelerare e finalizzare la trattativa.

La difesa di Marotta e il futuro all’Inter

A fare da scudo al giocatore è intervenuto il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, che prima della sfida Inter-Roma ha chiarito la posizione della società: «Vergognoso che Bastoni sia stato esposto a questo continuo linciaggio come se fosse colpevole di chissà cosa. Le origini dell’eliminazione dell’Italia sono un pochino più lontane. Al di là di questo un ragazzo della sua età non merita questo trattamento. Nella vita si sbaglia, invece qua in Italia siamo tutti abituati a dover diventare psicologi ed esperti di calcio, analizzare situazioni senza sapere con chi si ha che fare. Abbiamo riconosciuto tutti che ha sbagliato, per un ragazzo della sua età. Bastoni è un patrimonio dell’Inter e del calcio italiano. E come tale lo consideriamo. Non ci sono gli estremi perché possa abbandonare questa maglia, poi come per tutti i calciatori ci possono essere situazioni che valuteremo più avanti».

Le cifre e i prossimi passi

La dirigenza del Barcellona osserva attentamente l’evolversi della situazione e valuta l’operazione intorno ai 55-60 milioni di euro. I prossimi passi prevedono un accordo preliminare d’intenti con il giocatore, per poi sedersi al tavolo con l’Inter, che ascolterà eventuali offerte solo per cercare di ottenere le migliori condizioni economiche possibili.