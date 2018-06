Bastoni torna all’Inter: all’Atalanta il baby Bettella

Grande viavai dei giovani in casa Inter. I nerazzurri sono pronti ad accogliere Bastoni e a cedere Bettella all’Atalanta

Alessandro Bastoni, difensore classe ’99, è stato acquistato dall’Inter e lasciato in prestito all’Atalanta. Il giovanissimo centrale, di cui si dice un gran bene, ha giocato poco e potrebbe trasferirsi all’Inter. Il difensore classe ’99 dovrebbe lasciare la Dea per andare a Milano, dove non è chiaro se rimarrà o sarà solo di passaggio. Secondo Sky Sport l’Inter sta per cedere all’Atalanta il promettente Davide Bettella, difensore classe 2000, e in cambio avrà Bastoni.

Davide Bettella, centrale difensivo fresco campione d’Italia con la Primavera nerazzurra, costerà all’Atalanta 7 milioni di euro. L’Inter in questo modo potrà iscrivere a bilancio una importante plusvalenza e potrà trattenere i big ma manterrà il controllo dei giovani talenti ceduti, compreso Bettella, inserendo nell’accordo una clausola di recompra, inserita da poco anche nelle regole del calciomercato del nostro Paese. L’orma ex difensore dell’Atalanta, classe ’99, potrebbe anche partire: su di lui è forte l’interesse di Spal e Sassuolo.