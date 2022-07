Bayern De Ligt, bavaresi attesi in Italia per trattare con la Juve: le ultime

Il Bayern è pronto a sbarcare in Italia per trattare con la Juve e chiudere per l’arrivo in Germania di De Ligt

Il Bayern è pronto a sbarcare in Italia per trattare con la Juve e chiudere per l’arrivo in Germania di De Ligt. Tra oggi e domani è atteso Salihamidzic, ex bianconero tra le altre, per mettere sul tavolo l’offerta dei bavaresi.

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, l’offerta potrebbe essere di 70 più bonus, mentre al giocatore sono stati offerti 18 milioni lordi più bonus. Potrebbe essere una settimana decisiva per il futuro di De Ligt.