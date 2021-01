Bayern Monaco, Flick annuncia: «Siamo tornati in pista»

Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha commentato in conferenza stampa la vittoria ottenuta contro l’Hoffenheim: le sue parole

«Sei abituato al fatto che entrambe le squadre vogliono giocare a calcio. Anche l’Hoffenheim lo ha dimostrato e ha creato opportunità, soprattutto nel primo tempo. Neuer ha tenuto bene in una o nell’altra situazione. Il 4-1 è un ottimo risultato. Abbiamo vinto quattro partite di fila e ottenuto dodici punti. Questo è il nostro punto di riferimento. Abbiamo fatto una bella partita. Certamente non tutto è andato alla grande, ma sono soddisfatto. Volevamo tornare in pista dopo le due sconfitte. Questo è ciò che rende grandi le squadre. I ragazzi hanno dimostrato di poterlo capire in tempi relativamente brevi, è una buona cosa e ci dà fiducia».