Bayern Monaco, Flick: «Thiago Alcantara out, Haaland fortissimo»

Le dichiarazioni di Flick alla vigilia di Borussia Dortmund Bayern Monaco nel corso della conferenza stampa

Intervenuto nel corso della conferenza stampa, Hans-Dieter Flick ha presentato la gara di domani fra il Borussia Dortmund e il Bayern Monaco.

THIAGO OUT – «Prima di tutto una brutta notizia: Thiago Alcantara oggi non si è allenato. Per questo motivo domani non sarà della partita».

BORUSSIA DORTMUND – «Sfida decisiva? Ci sono ancora diverse partite da giocare dopo la sfida di domani. La cosa è importante è superare i propri limiti ad ogni gara, è fantastico quando si affrontano due squadre così forti. Il Dortmund è una squadra forte che s’è rinforzata tantissimo durante il mercato invernale, potendo contare su un talento come Haaland. È una delle squadre più forti in Europa».

HAALAND – «È giovane ma è già fortissimo. Ha grinta, punta sempre l’obiettivo. Ha ancora grandi margini di miglioramento, ma non dobbiamo temere solo lui. Paragone con Lewandowski? È la sua prima stagione, è troppo presto per fare paragoni. Robert è sempre stato a livello mondiale negli ultimi anni, ma Haaland è un talento enorme».

BOATENG RECUPERATO – «E’ pronto per giocare. Ci siamo confrontati, gli ho chiesto cosa vuole fare in futuro. Ha vinto praticamente tutto con questa squadra».