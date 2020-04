Bayern Monaco, i tifosi: «Assurdo giocare a porte chiuse»

I sostenitori del Bayern Monaco dicono no alla ripresa della Bundesliga: «Assurdo giocare a porte chiuse e fare test a tappeto»

I tifosi del Bayern Monaco si sono opposti pubblicamente alla ripresa della Bundesliga: «La ripresa del calcio, anche sotto forma di partite tra fantasmi non è giustificabile nella situazione attuale. Il calcio in Germania è estremamente importante. Ma se per settimane è stata segnalata difficoltà nell’effettuare i test per CoVid 19, l’idea di sottoporre a screening i giocatori di calcio per il virus a frequenze estremamente elevate è semplicemente assurda.

«La domanda sul perché, nonostante tutti i milioni, non sembra esserci sostenibilità nel calcio professionistico non è stata posta da nessun dirigente. L’unico obiettivo comunicato è quello di andare avanti il ​​più rapidamente possibile», si legge nel comunicato ufficiale.