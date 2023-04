Bayern Monaco, Kahn ci crede ancora: «Abbiamo visto cose incredibile, dobbiamo dare tutto»

Nonostante la sconfitta l’amministratore delegato del Bayern Monaco, Oliver Kahn, non si arrende e crede nella rimonta

Non tutto è perduto per Oliver Kahn. L’amministratore delegato del Bayern Monaco ha parlato dopo la sconfitta contro il Manchester City in Champions League. Di seguito le sue parole.

RIMONTA – «In questo sport contano i risultati. Tuttavia, bisogna guardare le cose in modo un po’ diverso. Non serve a niente lamentarsi e vedere tutto negativamente. Abbiamo una grande opportunità di diventare campioni di Germania: significa che non possiamo permetterci di perderci nei nostri pensieri, dobbiamo rifarci sabato. Il ritorno? Ho visto cose incredibili nel calcio… Dobbiamo dare tutto».

ERRORI – «A questi livelli è così. Non ti puoi permettere distrazioni contro una squadra del genere. Nessun errore, perché vieni subito punito senza pietà».