Il rientro del diciottenne Lennart Karl costretto a saltare la convocazione della Germania

A un mese di distanza dalla dolorosa rinuncia ai Mondiali, il giovane talento del Bayern Monaco, Lennart Karl, ha mosso i primi passi verso il rientro ufficiale. Il diciottenne calciatore tedesco è finalmente tornato a correre sul rettangolo verde del centro sportivo della Säbener Straße, inaugurando la prima fase del suo programma di recupero personalizzato.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il grave infortunio alla vigilia del torneo. Il sogno iridato del gioiello bavarese si era infranto bruscamente a ridosso del fischio d’inizio della competizione. Karl aveva infatti rimediato una lesione del fascio muscolare alla coscia sinistra anteriore; un grave infortunio muscolare occorsogli durante l’ultima sessione di allenamento con la Nazionale tedesca a Chicago, proprio alla vigilia dell’amichevole finale di preparazione contro i padroni di casa degli Stati Uniti. Un tempismo a dir poco sfortunato che lo ha costretto a salutare anzitempo la spedizione calcistica più importante dell’anno.

La cautela per il rientro con Kompany. Adesso, superata la fase acuta della riabilitazione, il trequartista proseguirà nelle prossime settimane un piano di lavoro individuale e differenziato a Monaco. L’obiettivo dello staff medico è quello di permettergli un reinserimento graduale e sicuro all’interno del gruppo guidato dal tecnico Vincent Kompany nel corso della preparazione estiva, senza forzare le tappe per evitare pericolose ricadute.

Lo stesso Lennart Karl ha espresso massima prudenza in merito ai tempi del suo effettivo rientro a pieno regime: «Ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che io possa prendere parte alle sessioni collettive con i miei compagni di squadra. In questo momento la priorità assoluta è procedere con cautela e non affrettare minimamente i tempi del recupero».

Il Bayern Monaco attende con pazienza la sua stella del futuro: la filosofia del club è chiara, nessuna fretta per un talento che, una volta ritrovata la perfetta efficienza fisica, sarà fondamentale per le rotazioni offensive della squadra.