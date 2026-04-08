Bayern Monaco, Kim può tornare in Serie A? Il difensore risponde: «Concentrato sul presente, per il futuro dico questo»

Il difensore del Bayern Monaco, Kim Min-Jae, ha risposto così in merito al proprio futuro e alla possibilità di un suo ritorno in Serie A

Il difensore Kim Min-Jae ha parlato del suo futuro in un’intervista a FCInterNews, commentando le voci che lo vedrebbero nel mirino di Inter, Juventus e Milan. Il calciatore ha sottolineato che la sua esperienza al Napoli è stata positiva e che ora è focalizzato sul presente, senza aggiungere dettagli sul futuro. Riguardo alla mancata qualificazione ai Mondiali della Nazionale Italiana, ha espresso dispiacere, menzionando anche gli amici in squadra.

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PAROLE – «Come commento le voci che tante squadre italiane come Inter, Juventus e Milan siano sulle mie tracce? Posso dire che l’esperienza al Napoli è stata davvero positiva per me, la ricordo con particolare piacere, ora sono concentrato sul presente. Sul futuro non ho niente da aggiungere. Nazionale fuori dai Mondiali? Sono davvero dispiaciuto. La nazionale azzurra può contare su ottimi calciatori, in più in rosa ci sono tanti miei amici, mi avrebbe fatto piacere incrociarli».