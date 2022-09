Bayern Monaco, Matthaus: «La società ha fiducia in Nagelsmann»

Lothar Matthaus commenta la mini crisi del Bayern Monaco: «Nagelsmann è l’allenatore giusto, il club ha fiducia in lui»

Lothar Matthaus, opinionista di Sky in Germania, ha parlato della situazione di Nagelsmann al Bayern Monaco, dopo una serie di partite senza vittoria dei bavaresi. Di seguito le sue parole.

«É l’allenatore giusto e non deve essere mandato via. Ma non credo che stia tremando. Il Bayern ha fiducia in lui tanto che gli ha fatto un contratto quinquennale. Questa però è sicuramente la fase più difficile della sua giovane carriera di questo grande allenatore».