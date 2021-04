Bayern Monaco, Pavard: «Il PSG non è solo Mbappé»

Pavard, difensore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il PSG

Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Le sue dichiarazioni.

MBAPPE – «Si tratta di un giocatore di livello mondiale, ma non è l’unico a poter fare la differenza nel PSG. Non possiamo concentrarci solo su un giocatore e non stare attenti agli altri. In Nazionale non abbiamo parlato di questa gara, avevamo altre cose a cui pensare. Per loro però sarà una sorta di rivincita, ma siamo tranquilli e vogliamo due vittorie in questa doppia sfida. Penso però che abbiamo entrambe il 50% di possibilità di passare il turno, siamo due grandi squadre».

LEWANDOWSKI OUT – «Non cambia moto anche se lui è il miglior attaccante al mondo, ma abbiamo giocatori di grande qualità che possono giocare in quel ruolo. Choupo contro il Lipsa ha giocato molto bene e noi scenderemo in campo per giocare la nostra gara come al solito».