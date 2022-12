Bedy Moratti: «Situazione Juve? Sono cose brutte per il calcio»

Maria Rosa Moratti, nota come Bedy Moratti, ha parlato a margine Premio Gentleman Gigi Simoni consegnato a Stefano Pioli

SITUAZIONE JUVE – «Vorrei non saperne niente, sono cose brutte per il calcio, per l’Italia e per tutti. Spero che sia meno grave di quello che sembra».

IDEA ZHANG – «Non posso saperlo, vedremo che cosa succede. Posso dire che Zhang è una persona molto per bene, e penso che stia iniziando a capirci di calcio. Spero che le cose vadano sempre bene per noi interisti, che abbiamo sempre voglia di vincere».

SAN SIRO – «So che è difficilissimo da portare avanti. Ho visto stadi straordinari in giro per il mondo. Vedere abbattere San Siro sarebbe un dolore, ma qualcosa sono convinta che debba essere fatto».