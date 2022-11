Belgio, Hazard: «Possiamo vincere il mondiale»

Le parole di Eden Hazard in conferenza stampa in vista della partita del Belgio contro il Marcocco: «Se sto bene possiamo vincere il mondiale»

Eden Hazard non ha dubbi: il Belgio può vincere il Mondiale. Di seguito le parole del calciatore belga in conferenza stampa in vista della sfida contro il Marocco.

«Se sto bene, il Belgio può vincere la Coppa del Mondo. Mi sento bene. Voglio giocare. Le difficoltà mentali sono state soprattutto quando ero infortunato e non capivo perché. Il Belgio più esperienza di tornei internazionali. Contro il Marocco non dobbiamo avere paura di dribblare o di provare un passaggio tra le linee».