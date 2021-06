Romelu Lukaku, attaccante del Belgio, ha parlato al termine del match di EURO 2020 contro la Russia: le sue dichiarazioni

«Sono contento della vittoria, per me è stato difficile giocare per le condizioni di Eriksen. Spero che stia bene e le mie speranze sono con lui. Abbiamo avuto paura, ho pensato a lui alla ragazza e alla famiglia. Ho pianto molto prima della partita. Era difficile concentrarsi. Anche altri giocatori sono stati colpiti. Ho letto che è fuori pericolo. Spero che presto sarà in buona salute. Sono contento della vittoria, ma il mio pensiero è con Christian».