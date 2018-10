Andrea Belotti non convocato in Nazionale dal ct Roberto Mancini: le parole del ds del Torino, Gianluca Petrachi

Andrea Belotti non convocato in Nazionale: una scelta che ha un pò sorpreso quella del ct azzurro Roberto Mancini, che ha lasciato fuori l’attaccante del Torino per i prossimi impegni contro Ucraina (amichevole) e Polonia (Nations League). Il ds del club granata Gianluca Petrachi, intervenuto poco prima di Torino-Frosinone, ha dichiarato: «La convocazione in Nazionale gratifica il giocatore che la ottiene con il lavoro nel club.

Non ho parlato con Andrea, ma evidentemente deve dare di più, dimostrando così a Mancini di avere sbagliato. E io mi auguro che lo faccia già da questa sera» le parole rilasciate a Sky Sport.