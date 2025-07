Beltran verso l’addio alla Fiorentina: il Flamengo ci prova, ma lui aspetta il River Plate

Beltran vicino all’addio alla Fiorentina: i brasiliani del FLamengo fanno sul serio, ma lui preferirebbe il ritorno a casa

Il Flamengo fa sul serio per Lucas Beltran e ha messo sul piatto 12 milioni di euro più 3 di bonus, raggiungendo così la valutazione da 15 milioni fissata dalla Fiorentina. Un’offerta che il club viola ha accolto favorevolmente, aprendo ufficialmente al dialogo con i brasiliani. Come riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo Pradè e il dirigente Goretti stanno da settimane cercando una destinazione per il classe 2000, consapevoli che non potranno ricavare una plusvalenza, avendolo acquistato per 18 milioni.

Ma ora la palla passa al giocatore. Beltran, al momento, non è convinto di trasferirsi in Brasile, preferendo aspettare sviluppi da parte del River Plate, club in cui è cresciuto. I Millonarios avevano già sondato il terreno a maggio, ma si erano scontrati con la volontà della Fiorentina di cedere l’argentino solo a titolo definitivo. Il River potrebbe tornare alla carica e questo intriga Beltran. Nel frattempo, il Flamengo è pronto a rilanciare con un ingaggio più ricco.

In caso di partenza del “Vikingo”, la Fiorentina dovrà intervenire sul mercato per sostituirlo. Le opzioni sono due: un centravanti di ruolo, come preferirebbe Stefano Pioli, o una seconda punta. Il tecnico viola, infatti, considera Dzeko un attaccante di supporto, mentre il reparto avanzato è privo di veri sostituti a Moise Kean.

Nel primo scenario, tra i profili seguiti c’è Sebastiano Esposito, in uscita dall’Inter e valutato intorno ai 10 milioni. Piace anche Cristian Volpato del Sassuolo, per il quale ci sono stati contatti recenti al Viola Park.

Nel secondo scenario, l’idea è trovare un attaccante puro. In cima alla lista c’è Cristian Shpendi del Cesena, valutato 15 milioni, seguito da Roberto Piccoli del Cagliari, osservato già in passato. Infine, è stato accostato ai viola anche Dominic Calvert-Lewin, attualmente svincolato dopo l’esperienza all’Everton.