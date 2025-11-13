 Benarrivo svela: «Il compagno più simpatico? Dico lui senza dubbio! Era un pazzo, ma in senso positivo». La rivelazione dell'ex Parma
Connect with us

Hanno Detto

Benarrivo svela: «Il compagno più simpatico? Dico lui senza dubbio! Era un pazzo, ma in senso positivo». La rivelazione dell’ex Parma

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Crespo Sensini Balbo Veron Asprilla 00366397g

Benarrivo ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta: «E pensi che all’inizio era timidissimo, non voleva farsi la doccia perché si vergognava»

Antonio Benarrivo, ex terzino di Brindisi, Padova e soprattutto del grande Parma degli anni ’90, si è raccontato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Nel suo ricordo riaffiorano i traguardi di una carriera costellata di successi, ma anche una cicatrice che non potrà mai guarire del tutto: la dolorosa sconfitta nella finale dei Mondiali di USA ’94. Ecco le parole sul Parma:

IL COMPAGNO PIU’ SIMPATICO – «Tra tutti scelgo Asprilla per distacco. Tino era un pazzo, ma in senso positivo. E pensi che all’inizio era timidissimo, non voleva farsi la doccia perché si vergognava. Aspettava che tutti avessero finito, prima di andare. Poi, con il tempo, si è rivelato quello che era, ovvero un matto».

GLI INIZI A PARMA – «Quando arrivai il terzino sinistro era Di Chiara, titolare inamovibile e leader. Io, quindi, ero destinato a un’annata da riserva. In ritiro, però, dissi a Nevio Scala che sia a Padova che a Brindisi avevo giocato anche a destra all’occorrenza. Fu una bugia a fin di bene. In realtà non lo avevo mai fatto prima di allora, ma da lì in poi mi sono guadagnato il posto e mi ha fatto giocare sempre. È stata la svolta della mia carriera».

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Hanno Detto

Stankovic perde la calma, duro attacco al giornalista: «Parli solo per provocare, non sai nulla». Ecco cosa è successo

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

on

13 Novembre 2025

By

Dejan Stankovic
Continue Reading

Hanno Detto

Paratici non ha dubbi: «Tottenham? Mi hanno fatto veramente sentire a casa. Finali perse? Le ricordo veramente come un dolore fisico ancora adesso»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

13 Novembre 2025

By

Paratici
Continue Reading