Benatia e Alex Sandro, cambia il destino: possibile il rinnovo con la Juve

Mehdi Benatia può rinnovare e rimanere alla Juventus. Anche Alex Sandro, nel mirino del PSG, può restare in bianconero

Sembravano sulla lista dei partenti e invece il loro futuro potrebbe subire delle importanti variazioni. Mehdi Benatia e Alex Sandro, difensori della Juventus, erano vicini all’addio ma potrebbero restare e rinnovare. Il difensore centrale marocchino ha diverse richieste all’estero ma potrebbe prolungare l’accordo con i bianconeri per un altro anno, arrivando fino al 2021.

Stesso destino per Alex Sandro che continua ad essere corteggiato dal PSG di Buffon. Il club parigino avrebbe pronta un’offerta da 50 milioni di euro ma il giocatore avrebbe aperto alla permanenza e sarebbe pronto a considerare l’offerta di rinnovo della Juventus fino al 2023. Il brasiliano è giunto a un bivio: o rinnova o va via. L’arrivo di Cristiano Ronaldo gli avrebbe fatto cambiare idea. La Juve comunque, per non farsi trovare impreparata, segue delle alternative: Marcelo e Alaba i ‘sogni’, Darmian, Bernat e Digne le ‘realtà’.