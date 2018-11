Juve, allarme Benatia: «Gioco poco e non mi va bene, vedremo cosa succederà a gennaio»

Medhi Benatia non esclude una cessione a gennaio. Il difensore centrale della Juventus piace all’estero e al Milan

Medhi Benatia resta o va via? Il difensore centrale ha trovato poco spazio in questa stagione a causa del ritorno di Leonardo Bonucci. Il marocchino, da titolare quasi inamovibile nella passata stagione, ha dovuto fare un passo indietro per il ritorno del numero 19: 4 presenze in campionato e una in Champions League per il difensore centrale della Juventus che nelle ultime ore ha aperto, per la prima volta, a un possibile addio alla Vecchia Signora nel prossimo calciomercato di gennaio.

Queste le parole del difensore marocchino riportate da La Stampa: «Io faccio fatica a giocare una partita ogni tanto: l’anno scorso facevo bene perché avevo più continuità. Purtroppo ora non ce l’ho e questo fa parte del mio mestiere: devo sempre lavorare per farmi trovare pronto, ma non è una situazione piacevole. Sono a disposizione della squadra, fino a quando starò qui darò il massimo. Che non mi va bene è normale: ho 31 anni e devo cercare di giocare il più possibile. Vediamo a gennaio che cosa succederà: quanto sono stato utilizzato, se la Juve ha bisogno di me, se vado bene ad Allegri».