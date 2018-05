Benatia, il retroscena: «Cercavo il riscatto dopo il Napoli, sono stato male per 10 giorni»

Il difensore della Juventus, Medhi Benatia, ha parlato al termine di Juventus-Milan, finale di Coppa Italia

La Juventus ha alzato al cielo la quarta Coppa Italia consecutiva, battendo il Milan per 4-0. Protagonista della serata Medhi Benatia, autore di una doppietta importantissima su azione d’angolo. Il difensore marocchino ha parlato a Rai Sport al termine della sfida contro il Milan svelando un retroscena: «Nessuno è come noi, per la Juventus era fondamentale vincere la Coppa. Come sempre la Juve è arrivata prima di tutti e ha scritto un altro pezzo della storia del calcio italiano. C’era grande voglia, i senatori ci caricano ogni giorno».

Prosegue Benatia: «A livello personale ero giù di morale dopo la partita con il Napoli, sono stato male per 10 giorni, i ragazzi lo sanno. Sentivo di poter essere decisivo anche prima della partita, volevo fare bene per me e per la squadra. Sono stato fortunato, come non lo sono stato con il Napoli. Sono passato in un paio di settimane da scarso a fenomeno ma il calcio è questo. Era una partita bloccata, noi in allenamento lavoriamo tanto nelle palle ferme, infatti abbiamo fatto tre gol così. Il risultato è pesante per il Milan, non rispecchia il buon primo tempo dei rossoneri ma ora pensiamo a goderci la vittoria e a portare a casa anche lo Scudetto».