Benevento, Maggio non vede l’ora: «Manca poco alla festa»

Christian Maggio, difensore e capitano del Benevento, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio con l’Empoli. Le sue parole.

EMPOLI – «Sapevamo che non era facile, l’Empoli si sta giocando tutto per arrivare ai playoff. È stata una partita bella e combattuta. Dispiace non aver vinto ma la festa è solo rimandata: speriamo di farla lunedì».

TIFOSI – «Dispiace non averli con noi, ci mancano tanto. Però in città ci hanno fatto sentire il loro calore e manca poco alla festa: stiamo tranquilli e sereni».

PROMOZIONE – «Sono sempre emozioni forti, noi lavoriamo per emozionare i tifosi e noi stessi. Lavoriamo sodo tutta la settimana per gli obiettivi, ci manca un piccolo passo per raggiungere quello che sarebbe indescrivibile».