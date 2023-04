Il Benfica scenderà in campo contro l’Inter con un problema in difesa: assenti Bah per infortunio e Otamendi per squalifica

Il Benfica è in crisi in difesa. In vista della sfida contro l’Inter in Champions League Schmidt non avrà a disposizione Bah e Otamendi.

Il primo si è fermato per un infortunio e non ha preso parte alla rifinitura, mentre il secondo è squalificato.