Benfica-Juventus, secondo impegno dei bianconeri in International Champions Cup: le info per seguire la partita in streaming e in tv

Benfica-Juventus è il secondo impegno dei bianconeri nella International Champions Cup 2018. La squadra di Allegri, reduce dalla vittoria per 2-0 sul Bayern Monaco, continua così la sua tournée negli Stati Uniti: calcio d’inizio sabato 28 luglio alle ore 19 italiane (13 locali) alla Red Bull Arena di Harrison (New Jersey). La sfida tra i bianconeri e la squadra di Rui Vitoria, che all’esordio nel torneo ha battuto il Borussia Dortmund ai calci di rigore, sarà trasmessa in diretta tv sulle frequenze satellitari di Sky Sport ICC (canale 208 di Sky); per gli abbonati dell’emittente, la gara sarà disponibile anche in streaming per smartphone, pc e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite l’app Sky Go.

Benfica-Juventus, probabili formazioni

BENFICA – L’allenatore Rui Vitoria dovrebbe riproporre il 4-3-3 già visto contro il Dortmund per poi dare spazio agli altri giocatori a disposizione a partita in corso: così, dal 1′, Svilar in porta, Grimaldo, Jardel, Dias e Almeida a coprire la linea difensiva; a centrocampo ecco Pizzi, Fejsa e Fernandes. In avanti, possibile tridente iniziale con Rafa Silva, Castillo e Zivkovic.

JUVENTUS – Allegri è pronto a schierare ancora i bianconeri col 4-3-3 ma con qualche cambio in difesa rispetto all’ultima uscita: probabile spazio a Perin tra i pali, Cancelo, Caldara, Barzagli e Alex Sandro sulla linea difensiva. A centrocampo dovrebbe toccare ancora a Marchisio, Pjanic e Can. In attacco, verso la fiducia al tridente che ha fatto bene contro contro il Bayern e formato da Bernardeschi, Favilli e Beltrame.

PROBABILE FORMAZIONE BENFICA (4-3-3) – Svilar; Grimaldo, Jardel, Dias, Almeida; Pizzi, Fejsa, Fernandes; Rafa Silva, Castillo, Zivkovic. PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-3) – Perin; Cancelo; Caldara, Barzagli, Alex Sandro; Marchisio, Pjanic, Can; Bernardeschi, Favilli, Beltrame.