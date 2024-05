Bennacer Milan, l’agente: «Le OFFERTE in Arabia? Lui in questo momento»

Bennacer Milan, parla l’agente su quello che sarà il suo futuro in ottica calciomercato e sugli obiettivi stagionali della squadra

Enzo Raiola ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport in cui ha parlato tra le atre cose anche del futuro di Ismael Bennacer, suo assistito. Le parole sul centrocampista del Milan.

AG. BENNACER – «Lui è un perno inamovibile per il Milan. E il ragazzo è contento in rossonero. Sirene arabe? No, è giovane, per l’Arabia ci sarà tempo»