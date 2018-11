Sirene di mercato spagnole per Rodrigo Bentancur. Il centrocampista della Juve piace al Real Madrid di Solari

Richieste di mercato importanti per Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano della Juventus, classe 1997, è arrivato in bianconero nel 2017 per poco meno di 10 milioni di euro dopo un’opzione nell’affare Tevez. Il centrocampista sta trovando molto più spazio rispetto alla scorsa annata, anche a causa dei problemi ai tedeschi Emre Can e Khedira, ed è stato titolare nelle ultime 5 partite fra Serie A e Champions League. Il centrocampista è stimato da Allegri e piace al Real Madrid. Santiago Solari, nuovo tecnico dei Blancos, avrebbe chiesto l’acquisto dell’uruguagio a Florentino Perez.

Secondo Don Balon, Bentancur sarebbe una richiesta precisa di Santiago Solari. Il nuovo allenatore potrebbe essere confermato sulla panchina dei Blancos dopo le 2 vittorie in altrettante partite e ora sta già pensando a come rinforzare la squadra nella sessione invernale. La sua richiesta esplicita al presidente Perez sarebbe stata quella del mediano bianconero, visto come completamento ideale del pacchetto di centrocampisti da avere a disposizione per completare al meglio la stagione iniziata col piede sbagliato. Rodrigo Bentancur nel mirino del Real Madrid. Le merengues tenteranno l’assalto a gennaio ma, con ogni probabilità, la Juventus respingerà al mittente le offerte per uno dei suoi tanti gioielli.