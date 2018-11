Karim Benzema al Milan? Secondo le ultime indiscrezioni i rossoneri avrebbero presentato un’offerta al Real Madrid

Il Milan su Karim Benzema? Il club rossonero sarebbe pronto a uno sforzo importante in vista del mercato di gennaio e sarebbe pronto a mettere sul piatto 65 milioni di euro per strappare il centravanti francese al Real Madrid! Il calciatore ha un ingaggio importante ma secondo Don Balon il Milan di Elliott è pronto a un grande calciomercato per riportare la squadra ad altissimi livelli. Il Milan può contare su Gonzalo Higuain e Patrick Cutrone ma i due potrebbero essere affiancati dal centravanti francese.

All’attaccante francese sarebbe stato proposto un ingaggio pari a quello che percepisce ora a Madrid. Pronto l’assalto del Milan a Karim Benzema? Leonardo avrebbe messo addirittura sul piatto 65 milioni di euro. Il club spagnolo, con l’arrivo di Santiago Solari sulla panchina del Real (è stato confermato almeno fino al termine della stagione) potrebbe cambiare strategia in vista di gennaio. Florentino Perez potrebbe rivoluzionare la rosa e Karim potrebbe essere uno dei sacrificati. Il Milan è pronto dunque a sferrare l’assalto al centravanti francese ex Lione. Il classe ’87 sarà il colpo del Milan? Difficile dirlo. Al momento, la notizia non trova conferme in Italia. Staremo a vedere.