Il Napoli lavora a un doppio colpo ma non sarà semplice. Gli azzurri pensano a Karim Benzema e ad Angel Di Maria per rispondere alla Juve

L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus e più in generale nella nostra Serie A porterà benefici ai bianconeri ma anche all’intero campionato perché, oltre alle questioni di marketing, l’arrivo del portoghese potrebbe aumentare la competitività e potrebbe ‘costringere’ le altre big a rinforzarsi per rispondere ai bianconeri. Il Napoli non vuole stare a guardare e sogna almeno un colpo in attacco. Sono due gli obiettivi di ADL: Karim Benzema e Angel Di Maria.

Le alternative naturalmente non mancano perché il Napoli valuta anche Edinson Cavani, Alvaro Morata e Radamel Falcao per l’attacco. Il primo nome, in questo momento, per l’attacco, sembra essere quello di Benzema. Il francese, come accaduto per CR7 alla Juve, può lasciare la Spagna per l’Italia anche grazie al Fisco: il giocatore troverebbe un regime agevolato in Italia, pagherebbe meno tasse. Ancelotti lo conosce bene e vorrebbe riabbracciarlo insieme ad Angel Di Maria. Il Fideo non sembra rientrare nei piani di Tuchel e potrebbe andare via. Il nodo, per entrambi, è legato all’ingaggio: servirà uno sforzo da parte del presidente Aurelio De Laurentiis.