Benzema al Napoli: summit tra De Laurentiis e Ancelotti per il grande colpo

Summit di mercato tra Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis. In casa Napoli si cerca un grande colpo: il sogno è Karim Benzema

Non uno ma due campioni in Italia dal Real Madrid? I Blancos, campioni d’Europa da tre anni consecutivi a questa parte, potrebbero smantellare il proprio reparto offensivo. Cristiano Ronaldo è vicino al trasferimento alla Juventus, Karim Benzema potrebbe seguirlo nell’avventura italiana ma potrebbe diventare il suo primo rivale, al Napoli. Il centravanti francese è uno dei grandi obiettivi di calciomercato del club azzurro. Ancelotti vuole una punta ‘vera’ e non un falso nueve e il primo obiettivo sembra essere proprio il francese.

Ieri, secondo La Gazzetta dello Sport, è andata in scena una cena a Capri per programmare il mercato tra De Laurentiis e Ancelotti. Il presidente ha dato appuntamento all’Hotel Quisana prima di cena e i due hanno visto insieme Brasile-Belgio. Tanti gli argomenti trattati nel summit. Fabian Ruiz, Karnezis, Meret e Verdi sono già stati ufficializzati. Jorginho sta per lasciare (è cercato da Chelsea e Manchester City). Occorrono nuovi acquisti. Lainer è in pole per la fascia destra e Ancelotti lo vorrebbe avere presto. Callejon non è considerato incedibile e la sua partenza potrebbe liberare un posto in attacco con Mertens sull’esterno e così il primo obiettivo rimane Benzema: il Napoli pianifica la strategia per il colpo.