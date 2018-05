Domenico Berardi ritrova l’Inter da avversaria, il calciomercato lo ha avvicinato spesso ai nerazzurri ma ora la trattativa sembra un miraggio: le ultime dal Sassuolo

Inter-Sassuolo sarà una gara determinante per l’accesso in Champions League ma anche per il futuro di un giocatore in particolare, Domenico Berardi. Ora che il suo Sassuolo è salvo, può sfruttare le ultime due giornate per giocare libero da pressioni e provare a far vedere quel talento che sembra perduto. Può farlo contro l’Inter, una squadra che lo ha cercato e a cui è stato vicinissimo. Adesso, però, sembra che il treno nerazzurro sia passato e sia lontano, dato che Piero Ausilio ha cambiato i suoi obiettivi per gli esterni d’attacco (l’affare Martinez è indicativo, ma non solo quello).

Berardi potrebbe sfruttare la partita di San Siro per cercare di entrare di nuovo nelle grazie di Ausilio. Si mormora che il calabrese abbia un debole per l’Inter e le voci di corridoio indicavano proprio il suo amore per i nerazzurri come motivo scatenante dei ripetuti no alla Juventus. Lasciando da parte i rumors, le ultime due gare saranno importantissime per Berardi. Il calciatore che fece gridare al fenomeno meno di tre anni fa ora sembra la brutta copia di se stesso, San Siro potrebbe aiutarlo a ritrovare la forma.