La Roma pensa ai rinforzi in vista di gennaio. Il club giallorosso potrebbe tornare alla carica per Domenico Berardi

La Roma è pronta a tornare alla carica per Domenico Berardi. L’attaccante del Sassuolo, classe ’94, ha vissuto le sue migliori stagioni con Eusebio Di Francesco alla guida dei neroverdi e non ha mai nascosto il desiderio di tornare a lavorare con lui. Mimmo ha iniziato bene la stagione, realizzando 2 gol in 2 giornate, poi non è andato a segno nelle restanti 5 presenze. Secondo Il Corriere dello Sport, il classe ’94 del Sassuolo potrebbe diventare protagonista del mercato di gennaio.

Il calciatore è un vecchio pallino di mister Eusebio Di Francesco che ha provato a portarlo con sé già nella scorsa sessione del calciomercato. I giallorossi cercano un esterno d’attacco mancino capace di alternarsi con Cengiz Under. Malcom era l’ideale ma il brasiliano ha preferito il Barcellona. Domenico Berardi può tornare di moda già a gennaio. Il Sassuolo, come è accaduto in passato con Zaza alla Juve e con Politano al Napoli, non è solito cedere i suoi gioielli a stagione in corso e non sarà facile convincere i neroverdi a lasciarlo andare ma Monchi farà un tentativo nelle prossime settimane.