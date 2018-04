Bergomi su Juve-Napoli: «Benatia distratto dall’arbitro sul gol di Koulibaly»

L’ex difensore dell’Inter ha parlato di Juventus-Napoli e del gol di Koulibaly. Ecco le parole di Beppe Bergomi

Beppe Bergomi non ha dubbi: il Var e l’arbitro Rocchi hanno condizionato Medhi Benatia sul gol di Kalidou Koulibaly. E’ questa la teoria dell’ex difensore dell’Inter, intervenuto a Sky Sport. Secondo l’ex nerazzurro il centrale marocchino della Juventus, che ha perso la marcatura in occasione del gol del difensore del Napoli, è stato condizionato dalle parole dell’arbitro Rocchi.

Queste le parole dello zio Bergomi: «Rocchi ha detto 10 minuti prima a tutti di guardare la palla, secondo me un po’ l’ha distratto. Benatia è stato condizionato dal Var in occasione del gol di Koulibaly. Lui ha perso l’uomo, non ha marcato il difensore del Napoli, e così è stato un gioco da ragazzi far gol. Con Chiellini quel gol non sarebbe mai arrivato perché i difensori italiani hanno una concentrazione maggiore rispetto agli stranieri».