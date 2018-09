Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ripartono dalla Serie C con il Monza? I due ex rossoneri starebbero provando ad acquistare il club

Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ritornano nel mondo del calcio? I due, dopo la lunga avventura al Milan, starebbero pensando di tornare nel calcio, acquistando il Monza! E’ questa la clamorosa indiscrezione riportata da Sky Sport: Silvio è in trattativa per l’acquisizione del club guidato da Nicola Colombo e porterebbe con sé anche l’ex amministratore delegato rossonero, compagno di mille battaglie, Adriano Galliani. La famiglia Colombo ha confermato di aver avuto dei contatti con Berlusconi e vorrebbe mantenere una quota di minoranza senza uscire di scena, ma in caso di offerta potrebbe cedere l’intero pacchetto a Berlusconi e Galliani.

Queste le parole del presidente del Monza, Nicola Colombo, a monzanews: «Ho ricevuto ieri una telefonata da un dirigente Fininvest che ha fatto con me un sondaggio sulla situazione del Monza per entrare. Non abbiamo parlato di quote o di altre forme, è stata solo una chiacchierata preliminare. Mi fa piacere quando un gruppo così importante si informa sulla situazione della squadra. Ad oggi non posso dire che evoluzioni ci saranno, posso solo dire che la notizia non è uscita da noi, non mi aspettavo che trapelasse da loro. Non abbiamo un prossimo contatto già definito. Può senz’altro essere che si faranno vivi nuovamente. E’ chiaro che a un gruppo del genere non è possibile rispondere con un ‘non mi interessa’. Quando ho comprato il Monza, il mio obiettivo era coinvolgere partner locali… dopo tre anni sono stato contattato da un soggetto del genere che mi pare di assoluta affidabilità. Potrebbe esserci un interesse da parte loro anche relativamente allo stadio. Comunque si sviluppino le cose, a me farebbe piacere mantenere una quota e delle responsabilità, soprattutto per le scelte che ho fatto in questa stagione che sta per cominciare. Per il bene del Monza, se vogliono parlare di possibili sviluppi… parliamone».