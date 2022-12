Bernardeschi: «La Juventus può vincere lo scudetto»

Le parole di Federico Bernardeschi, ex Juventus, sulla possibilità di vincere lo scudetto per il club bianconero

Federico Bernardeschi ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera. L’attuale giocatore del Toronto si è espresso sulla stagione e sulle prospettive della Juventus in Serie A.

PAROLE – «Giusto credere nello scudetto, che tifosi saremmo se non ci credessimo? Penso che la Juve abbia un qualcosa dentro che le altre squadre non hanno, per cui in questa grande rimonta io ci credo. Per me Allegri resta il top. Come descrivere la sua filosofia? Bastano due parole: è un pratico e un vincente»