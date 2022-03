Bernardo Silva: «In estate avevo chiesto la cessione al City, non ce la facevo più». Le dichiarazioni del portoghese

Bernardo Silva ha parlato così al Times della sua situazione al. Manchester City

A UN PASSO DALL’ADDIO – «So che la gente soffre molto di più ma per me era dura perché ero lontano dalla mia famiglia. Ero abituato a tornare in Portogallo per un paio di giorni e mangiare con mia madre e mio padre. Era solo una cena ma ero con i miei genitori ed era bello. Non poterlo fare ha reso tutto difficile, Non è stato un bel momento, ero solo nel mio appartamento. Poi mi ha raggiunto la mia ragazza. È stato brutto per tutti, lo vedevo anche nei volti dei miei compagni di squadra che era dura anche per loro. Mi sentivo solo in Inghilterra, non ero felice e quando non sei felice non puoi fare il tuo lavoro al meglio. Ho parlato col club esprimendo il mio desiderio di avvicinarmi a casa. Non avevo niente contro il mio club, amo il Manchester City. Alla fine sono rimasto e darò come sempre il massimo per il tempo che starò qui».

FUTURO – «A fine stagione mi siederò con la dirigenza e vedremo cosa sarà meglio per tutti. Ma ora siamo nel bel mezzo della stagione e non è il momento migliore di parlare del mio futuro».