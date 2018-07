La Juventus avrebbe bloccato Bernat, terzino sinistro del Bayern Monaco. Su di lui anche l’Atletico Madrid: le ultimissime

Non c’è solo Cristiano Ronaldo nel mercato della Juventus anche se, inevitabilmente, le altre trattative sono passate in secondo piano in questo momento. La Juve pensa anche alle uscite e a partire potrebbe essere Alex Sandro. Il rinnovo non è ancora arrivato, anzi, la Juve non ha ancora presentato un’offerta di rinnovo e il giocatore, legato ai bianconeri da altri 2 anni di contratto, sta seriamente pensando di fare le valigie. Lo vogliono Chelsea, Manchester United e in particolare il PSG, dove ritroverebbe Gigi Buffon. La Juve si è già tutelata con Juan Bernat.

La fascia mancina bianconera potrebbe parlare ancora una volta straniero dopo Evra e, appunto, Alex Sandro. Il laterale spagnolo classe ’93 ha un solo anno di contratto con il Bayern Monaco, non è un titolarissimo e vuole una nuova esperienza: tutti ingredienti che lo rendono molto appetibile in chiave Juve. Se a questo ci aggiungiamo gli ottimi rapporti tra le due società e, secondo Tuttosport, il consenso del giocatore alla trattativa (c’è anche l’Atletico Madrid ma Juan preferirebbe la Juventus), la ricetta è completa. I bianconeri avrebbero bloccato il giocatore: Darmian e Digne sono in seconda fila, il suo futuro in bianconero dipende da Alex Sandro.