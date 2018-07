Bernat più Godin: la difesa della Juve parla straniero

Movimenti in difesa per la Juventus. Juan Bernat e Diego Godin nel mirino dei bianconeri: via Alex Sandro e uno tra Rugani e Benatia

Mattia Caldara, Leonardo Spinazzola e Joao Cancelo hanno preso il posto di Benedikt Howedes, Kwadwo Asamoah e Stephan Lichtsteiner. La rivoluzione in difesa della Juventus però non è ancora terminata. Il club bianconero potrebbe lasciare andare uno tra Daniele Rugani e Medhi Benatia (potrebbero partire entrambi) e anche Alex Sandro. Il terzino sinistro piace al PSG che potrebbe presentare un’offerta vicina ai 50 milioni di euro richiesti dalla Juventus. I bianconeri potrebbero investire una cifra minore, tra i 12 e i 20 milioni di euro, per il successore. Al momento Juan Bernat sembra essere in prima fila.

Il terzino sinistro del Bayern Monaco ha un solo anno di contratto ed è in uscita dai bavaresi. I rapporti tra i club sono ottimi e la Juve potrebbe offrire 12 milioni di euro per il giocatore spagnolo classe ’93. Alla Juventus piace anche un altro classe 1993 ma convince meno di Juan Bernat. Stiamo parlando di Lucas Digne. Il giocatore del Barcellona non rientra nei piani catalani e potrebbe partire per circa 20 milioni di euro. Sempre nella lista della spesa Matteo Darmian del Manchester United ma i Red Devils chiedono 20 milioni, i bianconeri ne offrono 12. Per la zona centrale invece in pole c’è Diego Godin: ha una clausola da 20 milioni.