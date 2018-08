L’ex giocatore dell’Inter, Nicola Berti, ha voluto commentare il brutto avvio in campionato della squadra nerazzurra

Nicola Berti, ex centrocampista dell’Inter in cui ha militato per ben 10 anni a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Corriere della Sera. L’ex bandiera nerazzurra ha voluto commentare l’avvio da dimenticare della squadra di Luciano Spalletti che ha portato a casa un solo punto nelle prime due gare di campionato. Berti ha affermato che i giocatori nerazzurri devono ancora capire chi hanno davanti e la maglia che indossano, devono farlo per tutti i 60 mila spettatori presenti domenica a San Siro.

L’ex giocatore ha, poi, proseguito: «Sulla mentalità deve lavorare Spalletti, poi magari ci sono i carichi di lavoro da smaltire, molti giocatori vengono dal Mondiale: dopo la sosta sarà la vera Inter». Infine l’ex nerazzurro ha affermato che, a suo avviso, l’arrivo di Lautaro Martinez ha aggiunto qualità all’attacco, ma alla squadra manca sicuramente qualcosa a centrocampo, probabilmente riferendosi al mancato acquisto di uno tra Arturo Vidal e Luka Modric.