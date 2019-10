BERTOLACCI: «Darò tutto per questa maglia» – VIDEO

Andrea Bertolacci ha parlato in zona mista della sua prestazione in Sampdoria-Roma, facendo una promessa ai tifosi

(-Dal nostro inviato al Marassi) Autore di una buona prova all’esordio assoluto con la maglia della Sampdoria, Andrea Bertolacci è soddisfatto di quanto fatto vedere al Marassi e commenta così la partita in zona mista.

«È stata una giornata importante per me, tornavo in campo dopo tanto tempo. Non mi aspettavo un’uscita dal campo con tutti questi applausi. Darò tutto per questa maglia»