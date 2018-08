Ballardini non molla Bertolacci: ultimi contatti col Milan

Ultimo tentativo genoano per Bertolacci: il centrocampista – bloccato al Milan – resta uno degli obiettivi principali di Ballardini, ma occhio alle grane formula ed ingaggio…

L’ultimo assalto alla diligenza è cosa probabile, anche se i margini di manovra – causa tempo allo scadere – sono ormai non tantissimi: il Genoa nelle prossime ore proverà nuovamente a sbloccare la situazione relativa ad Andrea Bertolacci, centrocampista tornato al Milan dopo il prestito secco della scorsa stagione, ma decisamente per ora al di fuori dei piani di Gennaro Gattuso, specie considerando l’arrivo di Tiemoué Bakayoko. Proprio l’altro giorno in conferenza stampa – prima della partita vinta poi col Lecce in Coppa Italia – il tecnico del Grifone Davide Ballardini aveva confidato di non poter fare pienamente riferimento al nuovo acquisto Sandro in cabina di regia mandando un messaggio chiaro alla società rossoblu: serve un regista di ruolo, non un giocatore adattato.

La situazione al momento resta comunque ancora in via di definizione: Bertolacci dopo l’approdo di Esteban Rolon e Sandro al Genoa pareva al di fuori dei programmi liguri, ma qualcosa potrebbe essere cambiato proprio nelle ultime ore su spinta di Ballardini stesso. Non cambiano comunque i presupposti di una eventuale trattativa: il Genoa chiede il prestito di Bertolacci, che però è in scadenza di contratto al termine di questa stagione. Logica dunque la volontà milanista di cedere definitivamente il giocatore, che ha pure un ingaggio di tutto rispetto (2 milioni di euro netti). Si cercherà un punto di incontro entro venerdì e domenica, quando per la prima di campionato Genoa e Milan si sfideranno, sapremo da quale parte sarà il centrocampista.