Il Genoa non molla Bertolacci ma occhio alle sirene spagnole: le ultime

In cima alla lista degli obiettivi di Davide Ballardini c’è sempre Andrea Bertolacci ma attenzione agli interessamenti provenienti dalla Spagna

Sistemate difesa ed attacco, con gli arrivi rispettivamente di Lisandro Lopez e Andrea Favilli, al Genoa non resta ora che mettere a segno l’ultimo colpo in entrata, quella che puntellerà il centrocampo. L’obiettivo numero uno era e rimane Andrea Bertolacci, indicato da Davide Ballardini fin dallo scorso maggio come il cardine attorno al quale far ruotare i meccanismi di gioco del suo Grifone. Il centrocampista rossonero non è stato convocato da Gattuso per il “Trofeo Bernabeu”, che andrà in scena questa sera allo stadio del Real Madrid contro la squadra di Lopetegui. Bertolacci è sempre più lontano dai rossoneri che ormai lo considerano una pedina per monetizzare in vista del colpo in mediana che vuole fare Leonardo.

La trattativa con il Milan per riportare a Pegli il regista romano, questa volta a titolo definitivo dopo il prestito dell’ultima stagione, sta però attraversando una lunga fase di stallo ed incertezza. L’offerta dei liguri è nota da tempo: 5 milioni al club meneghino per il cartellino e un contratto quadriennale a poco più di un milione di euro all’anno per il giocatore. Offerta che non sembra soddisfare a pieno la dirigenza rossonera. Come se non bastasse, è da registrare un interessamento di alcune società spagnole per Bertolacci. I rossoblù vogliono ovviamente evitare un’asta sanguinosa e quindi daranno un ultimatum al Milan per decidere il futuro del giocatore. In caso di nuova risposta negativa, Perinetti si concentrerà su altri obiettivi.