I segreti del nuovo Bessa: rinato con Juric, rimpianto dell’Inter

Daniel Bessa sembra essere rinato. Tre prestazioni importanti per il centrocampista del Genoa, con un passato nell’Inter

Daniel Bessa era considerato uno dei giovani più promettenti della nidiata di giovani talenti dell’Inter di Andrea Stramaccioni che vinse la Next Generation nel 2012, torneo giovanile europeo Under-19, una sorta di Champions League dei giovani. Il trequartista di quella formazione era proprio Daniel, classe 1993. Il calciatore non ha trovato molto spazio e fiducia con Davide Ballardini ma sembra essere rinato da quando Ivan Juric ha assunto il comando del Genoa. Il centrocampista ha disputato due ottime partite, togliendosi lo ‘sfizio’ di segnare anche un gol all’Allianz Stadium nell’1-1 contro la Juventus. Il centrocampista, lo scorso anno a Verona, non ha mai trovato grande continuità ma secondo Ivan Juric può diventare un grande giocatore: «Ha fatto quattro o cinque cose di grande qualità. Mi è piaciuto molto ma credo che possa crescere ulteriormente. Però adesso deve crederci, deve aver più fame di crescere per diventare un campione importante».

Le qualità ci sono tutte, il tempo anche. Daniel, italobrasiliano di 25 anni, è arrivato al Genoa nello scorso mercato invernale ma non ha lasciato il segno. Diverse buone prestazioni ma anche tante sostituzioni e tante panchine. Ora può essere arrivato per lui il momento della svolta. Bessa pare essersi trasformato: è più deciso, sicuro, arrembante. Più convinto anche quando tenta le giocate da campione dal dna brasiliano. La sfida contro i friulani lo ha visto dominare a lungo in ogni zona del campo. Il centrocampista si è posizionato in mezzo al campo con Romulo e Sandro ma non sono mancate le sortite offensive. Ora Daniel sembra aver acquisito maggiore intraprendenza, più coraggio. Ha diversi gol nelle gambe, ha ottimi tempi di inserimento come dimostrato con la Juve (a Verona in B ha realizzato 8 gol) e ora ha anche la fiducia dell’allenatore. Non è poco.