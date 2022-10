Allo Stadio Camp Nou, il match valido per la 4ª giornata di E.League 2022/2023 tra Betis e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Benito Villamarin, Betis e Roma si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Europa League 2022/23.

Sintesi Betis-Roma 0-0 MOVIOLA

1′ Fischio d’inizio

4′ Primo tentativo del Betis – Tiro dalla distanza di Rodri, blocca Rui Patricio.

11′ Si fa vedere la Roma – Pericoloso Spinazzola sulla fascia, cross per Pellegrini che però impatta male. Facile bloccare per Bravo.

20′ Gara aperta – Continui ribaltamenti da una parte e dall’altro, ma poche vere occasioni al momento

31′ Due gialli per il Betis – Sanzionato Guardado per una sspinta su Zalewski eJoaquin per le conseguenti proteste.

Migliore in campo: a fine primo tempo PAGELLE

Betis-Roma 0-0: risultato e tabellino

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Aitor Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Guardado, Akouokou; Joaquín, Canales, Rodri; Willian José. A disposizione: Rui Silva, Martin, Gonzalez, Rodriguez, Victor Ruiz, Iglesias, Luis Henrique, Wlliam Carvalho, Moreno, Sabaly. Allenatore: Manuel Pellegrini.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Belotti, Abraham. A disposizione: Boer, Svilar, Shomurodov, Vina, Camara, Bove, Missori, Volpato, Tripi, Cassano, El Shaarawy. Allenatore: José Mourinho.

Ammoniti: Guardado, Joaquin