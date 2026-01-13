Connect with us

Napoli News

Beukema un muro in Inter Napoli: i numeri che sottolineano la super prestazione del difensore!

1 ora ago

Beukema un muro in Inter Napoli: i numeri che sottolineano la super prestazione del difensore! Così ha annullato gli attaccanti nerazzurri

Nella vibrante sfida di San Siro tra Inter e Napoli, a rubare la scena è stata la prestazione monumentale di Sam Beukema. Il difensore centrale olandese, colonna della retroguardia dei partenopei, ha offerto una prova di forza e intelligenza tattica, risultando decisivo nel contenere le offensive dei nerazzurri.

I dati raccolti dalla piattaforma specializzata FBref.com certificano il dominio dell’ex Bologna. Beukema è risultato il migliore in campo assoluto per chiusure difensive (ben 5) e duelli aerei vinti (2), annullando di fatto gli attaccanti avversari. Ma il classe ’98 non si è limitato a difendere: è stato il vero regista arretrato della formazione di Antonio Conte. Primo per passaggi ricevuti (60) e per passaggi progressivi (6), ha mostrato grande personalità anche in fase di costruzione, toccando ben 45 palloni nella zona nevralgica del campo. Con 77 tocchi totali e 5 recuperi palla, Beukema si conferma un difensore totale, capace di abbinare fisicità e qualità tecnica al servizio degli azzurri.

