Bianchi: «L’obiettivo del Torino deve essere l’Europa, non è impossibile. Sorpreso dall’addio di Vanoli, serviva una cosa»

Le parole di Rolando Bianchi, ex attaccante del Torino, sulla stagione dei granata dopo l’addio di Vanoli e l’obiettivo Europa

Rolando Bianchi, ex attaccante del Torino ha parlato a Tuttosport del momento dei granata.

COSA SERVIREBBE – «Dare continuità è fondamentale, un aspetto basilare anche per sostenere i risultati del campo. Il grande Milan, mi piace sempre portare questo esempio, in gruppo aveva calciatori che conservavano e spiegavano cosa volesse dire in quegli anni vestire la maglia rossonera. Non so quali siano gli obiettivi dell’attuale società granata, ma posso dire che confermare elementi che già conoscano il Toro sarà fondamentale per raggiungerli».

OBIETTIVO EUROPA? – «Difficile sì, ma visto che il campionato italiano si sta livellando raggiungere le prime sei, sette posizioni non sarà impossibile».

SORPRESO DALL’ADDIO DI VANOLI – «Francamente sì, per me il lavoro di Vanoli è stato buono, poi non so esattamente cosa sia successo nel finale di stagione. Torno al discorso fatto prima: per la mia esperienza dare continuità è necessario, mentre cambiando sempre si fa evidentemente più fatica a tracciare una strada».