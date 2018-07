Boateng si presenta: «Con me e CR7 la A rinasce. Milan nel cuore ma ora c’è solo il Sassuolo»

Le parole di Kevin Prince Boateng nel giorno della conferenza stampa di presentazione a Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni

Prima era pazzo ma ora è cambiato. Lo giura Kevin Prince Boateng, il nuovo principe di Sassuolo. La trattativa tra lui e il Sassuolo è decollata in un attimo, decisiva la volontà del giocatore di tornare in Italia e la richiesta di mister De Zerbi di lavorare con lui: «Tutti, ma proprio tutti, mi hanno parlato bene del mister e non vedo l’ora di lavorare insieme a lui». Kevin Prince vola alto, non si nasconde, ma vuole passare dal lavoro: «Ho tanta voglia di mettermi addosso la maglia del Sassuolo e di scendere in campo. Non so dove potremo arrivare. Anche all’Eintracht non ho fatto proclami e abbiamo vinto la coppa di Germania e siamo arrivati in Europa League».

Boa sogna una grande stagione. E’ esperto ma ha ancora voglia di combattere. E’ stato inserito nella top 11 del campionato tedesco e non ha paura di paragoni illustri: «La Serie A sta tornando grande. Oggi ci sono io, domani Cristiano Ronaldo. Se è uno scherzo? Non lo so, poi me lo direte voi». Un commento sul Milan non poteva mancare: «Questa squadra è nel mio cuore ma ora non posso pensare ad altro perché vesto la maglia del Sassuolo e devo pensare a questo. Potrei anche segnare al Milan, farebbe male, ma ora indosso un’altra maglia». Ma perché Boateng ha scelto Sassuolo? Una decisione che ha spiazzato tanti: «Sarò vicino a Milano, dove c’è la mia famiglia. L’Italia mi mancava, mi sono sempre trovato bene e qualsiasi persona con cui ho parlato mi ha detto che qui si mangia bene. Io non sono qui per mangiare o ingrassare ma per giocare a calcio. Però anche magiare bene non fa mai male». Come dargli torto.